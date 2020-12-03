Hilal haftanın karmasında

Üç hafta da 37 gol atarak gol sıralamasında birinci sıraya gelen ve gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan kaptan Hilal Doğan, Hentbol Gazete tarafından hazırlanan haftanın karmasındaki yerini aldı. Bolu’dan Seda İrem Güleç ve Hatice Sağdıç, EGO’dan Funda Baş, Mudanya’dan Melike Kasapoğlu, Polatlı’dan Özlem Önder, Maltepe’den ise Havin Bozkurt’un yer aldığı karmada Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından ise Hilal Doğan yer aldı. Kaptan, bu hafta ligde haftanın karmasına girdiği için mutlu olduğunu, bunların kendisine moral verdiğini söyledi.