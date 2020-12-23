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Hilal Haftanın karmasında

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında kaptın Hilal Doğan haftanın karmasına seçildi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:26
Hilal Haftanın karmasında

Hentbol Gazete tarafından oluşturulan haftanın karmasında son haftalarda attığı goller ile adından söz ettiren ve gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan Hilal Doğan ikinci kez Haftanın karmasında yer aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Cumartesi günü konuk ettiği Bolu Belediyespor’dan iki oyuncunun yer aldığı haftanın karmasında takımı mağlup olmasına rağmen rakip kaleye 11 gol bırakarak yıldızlaşan kaptan Hilal Doğan’da yer olması Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı teknik ekibine bir nebze olsun moral verdi. Karmada kalede Bolu Belediyespor’dan Seda İrem Güleç yer alırken, yine Bolu Belediyespor’dan Aylin Ergin, Mudanya Belediyespor’dan Melike Kasapoğlu, Polatlı Belediye’den Tuğçe Songör, EGO’dan Öykü Doğa Harmancı, Adana Adasokağı’ndan Emine Akyüz ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından Hilal Doğan yer aldı.  

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Hilal Haftanın Karmasında
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