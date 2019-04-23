Hilal Eker’e milli davet

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve ligin en güçlü ekiplerinin yer aldığı grupta mücadele etmesine karşılık gösterdiği performans ile Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’ne çıkma başarısı gösteren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nde lise öğrencisi genç oyuncu Hilal Eker’e milli takımdan davet geldi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 5-8 Mayıs tarihleri arasında Samsun’da milli takım tarafından gerçekleştirilecek olan Garanti Tekerlekli Sandalye Kadınlar Türkiye şampiyonasına davet edilen Hilal Eker, burada iyi bir performans sergileyerek milli takıma seçilmek istiyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, oyuncularından Hilal Eker’in 2. kez bayanlar milli takım kampına davet edildiğini söyledi. Sporla engelleri yenmek için yaptığı mücadelenin sonucundaki verdiği emeğin gururunu yaşadığını dile getiren Ertal, ‘’Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın bayan sporcusu Hilal Eker A Bayanlar Basketbol Milli takımına davet edilerek kulübümüzü ve ilimizi temsil edecektir. Ben kulübümüz bünyesinde yetişen bu arkadaşımızı ikinci kez milli takım seçmelerine davet edilmesinden dolayı kutluyorum. Kulübümüz bünyesinde böyle yetenekli sporcuları her zaman yetiştirmeye çalışmaktadır. Bizi gururlandıran, içimizden biri olan Hilal Eker’e milli takım seçmelerinde başarılar diliyorum’’ dedi.

Geçen sene de milli takım seçmelerine katılan Hilal Eker ise Milli takım seçmelerinde sadece kendisini değil, hem Yozgat’ı, hem Sorgun’u hem de kendisine basketbol oynama fırsatını veren her zaman yanlarında olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü temsil edeceğini dile getirdi. Milli takım seçmelerinde elinden gelenin en iyisini yapıp A Milli takımdaki yerini alacağına inandığını vurgulayan Eker, bu şansı iyi değerlendirmek istediğinin altını çizdi.