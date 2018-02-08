Hilal'e milli gurur

Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı kulüp başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, takımlarının bayarılı oyuncularından Hilal Eker’in Tekerlekli sandalye Basketbol A Bayanlar Milli Takım seçme kampına davet edildiğini söyledi. 19-23 Şubat tarihleri arasında kampı İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Basketbol A Bayanlar Milli Takım seçme kampına katılmak üzere bu gün Hilal Eker’in İstanbul’a gideceğini belirten Altınkuyu, ‘’Hilal kardeşimizin İstanbul’da göstereceği performans ile milli takıma seçileceğine inanıyorum. Yetenekli oyuncumuza seçmelerde başarılar diliyorum’’ dedi.

Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımının başarılı oyuncusu Hilal Eker ise Milli takım seçme kampına davet edildiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Her zaman hayallerinde milli takım olduğuna vurgu yapan 17 yaşındaki Sorgun Sağlık Koleji öğrencisi Eker, ‘’Ben gerçekten rüyada gibiyim. Önce bir takımda basketbol oynamak istiyordum Sorgun’da basketbola başlayarak bu hayalimi gerçekleştirdim. Şimdiki hayalim milli takıma seçilmekti ve bunu da Allah’ın izniyle başarmak üzereyim. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan seçmelerde elimden gelenin en iyisini yaparak Milli Takıma katılmak istiyorum’’ diye konuştu.

