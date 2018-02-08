Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114788
ALTIN
160.463
DOLAR
3.8086
STERLİN
5.2736
EURO
4.6599

Hilal'e milli gurur

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı oyuncularından Hilal Eker Tekerlekli Sandalye Basketbol A Bayanlar Milli takım seçme kampına davet edildi.

Hilal'e milli gurur

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı oyuncularından Hilal Eker Tekerlekli Sandalye Basketbol A Bayanlar Milli takım seçme kampına davet edildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
50 Okunma
Hilal'e milli gurur

Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı kulüp başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, takımlarının bayarılı oyuncularından Hilal Eker’in Tekerlekli sandalye Basketbol A Bayanlar Milli Takım seçme kampına davet edildiğini söyledi. 19-23 Şubat tarihleri arasında kampı İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Basketbol A Bayanlar Milli Takım seçme kampına katılmak üzere bu gün Hilal Eker’in İstanbul’a gideceğini belirten Altınkuyu, ‘’Hilal kardeşimizin İstanbul’da göstereceği performans ile milli takıma seçileceğine inanıyorum. Yetenekli oyuncumuza seçmelerde başarılar diliyorum’’ dedi.

Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımının başarılı oyuncusu Hilal Eker ise Milli takım seçme kampına davet edildiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Her zaman hayallerinde milli takım olduğuna vurgu yapan 17 yaşındaki Sorgun Sağlık Koleji öğrencisi Eker, ‘’Ben gerçekten rüyada gibiyim. Önce bir takımda basketbol oynamak istiyordum Sorgun’da basketbola başlayarak bu hayalimi gerçekleştirdim. Şimdiki hayalim milli takıma seçilmekti ve bunu da Allah’ın izniyle başarmak üzereyim. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan seçmelerde elimden gelenin en iyisini yaparak Milli Takıma katılmak istiyorum’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yemenoğlu umutlandı
Yemenoğlu umutlandı
Yozgatspor Arsuz’a bileniyor
Yozgatspor Arsuz’a bileniyor
Sorgun kendinden emin
Sorgun kendinden emin
Bozok'a teşekkür
Bozok'a teşekkür
Gol ile başladı
Gol ile başladı
Lider adayları toplandı
Lider adayları toplandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim