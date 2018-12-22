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Hilal Altın karmada

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından Hilal Doğan Ligin İlk yarısının altın karmasına seçildi.

Hilal Altın karmada

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından Hilal Doğan Ligin İlk yarısının altın karmasına seçildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Hilal Altın karmada

Ligde bu sezon ilk defa mücadele etmesine karşılık aldığı galibiyet ile adından sıkça söz ettiren ve Yozgat’ın kolay takım olmadığını kanıtlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının genç oyuncuları gösterdikleri performansın ardından ligin ilk yarısının altın karmasına bir isim vermeyi başardı. Teknik adamlar nezdinde yapılan değerlendirmeler sonucunca sağ kanat oyuncusu Hilal Doğan ligin ilk yarısının altın karmasına girmeyi başardı.

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