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Hıdırellez Şenliği

BOZOK Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen ‘Bozok’ta Hıdırellez Şenliği’ adlı etkinlik, farklı şehirlerden gelen, şair, ozan, saz ve ses sanatçılarıyla birlikte Yozgat’ta yapıldı.

Hıdırellez Şenliği

BOZOK Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen ‘Bozok’ta Hıdırellez Şenliği’ adlı etkinlik, farklı şehirlerden gelen, şair, ozan, saz ve ses sanatçılarıyla birlikte Yozgat’ta yapıldı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Hıdırellez Şenliği

Şenlik için gelen misafirler, Hayri İnal Konağı’nda ağırlandı. Bozok Edebiyat Sanat Kültür Derneği Başkanı Songül Yurdagül Aksoy, katılımcılara üç gün devam edecek olan etkinlikler hakkında bilgi verdi. Konuklar Aydıncık ilçesinde Kazankaya Kanyonuna götürüldü, Çekerek ilçesindeki turistik amaçlı tesisler gezdirildi. Bilal Şahin Kültür Merkezinde Şiir Dinletisinin ardından etkinlik, Yimpaş Kültür Parkı’nda gerçekleştirilen şenlik ile tamamlandı. 

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