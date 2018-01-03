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Heyecanın tarihi netleşti

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde normal sezonun sona ermesinin ardından merakla beklenen Play-Off müsabakalarının başlama tarihi belli oldu.

Heyecanın tarihi netleşti

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde normal sezonun sona ermesinin ardından merakla beklenen Play-Off müsabakalarının başlama tarihi belli oldu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Heyecanın tarihi netleşti

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde oynanan müsabakalar ile Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin normal sezonunu bitirdiklerini söyledi. Play-Off grubuna kalan altı takımın belirlendiğini hatırlatan Bektaş, Bozokspor, Sarıkaya Belediyespor, Sorgun Belediyespor, Şefaatlispor, Yozgat Çamlıkspor ve Yozgat İl Özel İdarespor takımlarının mücadele edeceği Play-Off müsabakalarının 21 Ocak tarihinde başlayacağını ifade etti. Play-Off müsabakalarının çift devreli lig usulüne göre oynanacağını hatırlatan Bektaş, ‘’21 Ocak tarihinde başlayacak olan Play-Off müsabakalarımızın fikstürünü ise önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantı ile çekeceğiz. Allah’a şükür kazasız belasız bir sezonu geride bıraktık. Şimdi camia olarak Play-Off müsabakalarına odaklandık. Hafta sonu oynan müsabakalar ile Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin normal sezonunu tamamladık. İki takımımız küme düşerken, 6 takımımız ise Play-Off oynamaya hak kazandı. 21 Ocak’taki Play-Off müsabakalarımızın da kazasız belasız geçmesini temennisinde bulunuyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum’’ dedi.

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