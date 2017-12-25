Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111541
ALTIN
156.073
DOLAR
3.8061
STERLİN
5.0904
EURO
4.5198
Flaş Haber
Savcılık harekete geçti
Kapat

HEYECAN TAMAM

YOZGAT’ta düzenlenen ANALİG İç Anadolu Hentbol Grup müsabakalarında hem erkek hem de bayan takımları ile katılan Ankara ve Kırşehir temsilcilerinin iki takımı da şampiyon olarak tamamladı.  

HEYECAN TAMAM

YOZGAT’ta düzenlenen ANALİG İç Anadolu Hentbol Grup müsabakalarında hem erkek hem de bayan takımları ile katılan Ankara ve Kırşehir temsilcilerinin iki takımı da şampiyon olarak tamamladı.  

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
46 Okunma
HEYECAN TAMAM

Yozgat ile birlikte Kayseri, Çankırı, Sivas, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Konya, Kırşehir ve Ankara ekiplerinin kız ve erkek takımlarının mücadele ettiği ANALİG İç Anadolu Hentbol Grup müsabakaları Rıza Kayaalp ve Celal Atik Spor Salonlarında oynandı. 11 erkek ve 11 bayan takımları kendi kategorilerinde üç guruba ayrıldılar. Oldukça çekişmeli ve zor geçen müsabakalar sonunda Kızlarda Yozgat, Ankara ve Kırşehir takımları kendi gruplarını şampiyon olarak bitirirken Kayseri, Kırıkkale ve Aksaray takımları ise ikinci olarak grupları tamamladı. Erkeklerde ise Ankara, Kırşehir ve Nevşehir takımı şampiyon olurken, Kayseri, Kırıkkale ve Aksaray ikinci oldu. Müsabakalar sonrasında gruplarını dereceye giren tamamlayan takımlar için kupa töreni düzenlendi. Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG İç Anadolu Hentbol Grup müsabakalarında dereceye giren takımlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozokspor’da kötü final
Bozokspor’da kötü final
Amatör küme hareketlendi
Amatör küme hareketlendi
NEFESiMiZ YETMEDi
NEFESiMiZ YETMEDi
Bozokspor U14 iddialı
Bozokspor U14 iddialı
Filenin Arslanları 
Filenin Arslanları 
Yozgatspor toplandı
Yozgatspor toplandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim