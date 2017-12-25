HEYECAN TAMAM

Yozgat ile birlikte Kayseri, Çankırı, Sivas, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Konya, Kırşehir ve Ankara ekiplerinin kız ve erkek takımlarının mücadele ettiği ANALİG İç Anadolu Hentbol Grup müsabakaları Rıza Kayaalp ve Celal Atik Spor Salonlarında oynandı. 11 erkek ve 11 bayan takımları kendi kategorilerinde üç guruba ayrıldılar. Oldukça çekişmeli ve zor geçen müsabakalar sonunda Kızlarda Yozgat, Ankara ve Kırşehir takımları kendi gruplarını şampiyon olarak bitirirken Kayseri, Kırıkkale ve Aksaray takımları ise ikinci olarak grupları tamamladı. Erkeklerde ise Ankara, Kırşehir ve Nevşehir takımı şampiyon olurken, Kayseri, Kırıkkale ve Aksaray ikinci oldu. Müsabakalar sonrasında gruplarını dereceye giren tamamlayan takımlar için kupa töreni düzenlendi. Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG İç Anadolu Hentbol Grup müsabakalarında dereceye giren takımlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı.