Heyecan dorukta

Hafta sonu oynanan müsabakalar sonunda Play-Off’a çıkma mücadelesi veren 6 takım şanslarını bir sonraki haftaya taşımayı başardı. A Grubunda lider Çayıralan Esnafspor Peşaköy Gençlikspor’u deplasmanda 4-0 mağlup ederken, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise konuk ettiği Çekerek Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek puan cetvelinde bir anda ikinci sıraya yükseldi. Çamlıkspor ise konum ettiği Çiğdemlispor’a 4-1 mağlup oldu. B grubunda ise lider Divanlı Gençlerbirliği konuk ettiği Sarıkaya Belediyespor’u 4-2 mağlup ederken, en yakın takipçisi Tuzkayaspor ise konuk ettiği Boğazlıyan Şekerspor ile 3-3 berabere kaldı. Şefaatlispor ise Yerköyspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle müsabakayı hükmen 3-0 kazandı.