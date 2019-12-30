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Heyecan dorukta

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda 12’inci hafa Cumartesi ve Pazar günü oynanan müsabakalar ile geride kalırken, heyecan da doruğa ulaştı.

Heyecan dorukta

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda 12’inci hafa Cumartesi ve Pazar günü oynanan müsabakalar ile geride kalırken, heyecan da doruğa ulaştı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Heyecan dorukta

Hafta sonu oynanan müsabakalar sonunda Play-Off’a çıkma mücadelesi veren 6 takım şanslarını bir sonraki haftaya taşımayı başardı. A Grubunda lider Çayıralan Esnafspor Peşaköy Gençlikspor’u deplasmanda 4-0 mağlup ederken, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise konuk ettiği Çekerek Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek puan cetvelinde bir anda ikinci sıraya yükseldi. Çamlıkspor ise konum ettiği Çiğdemlispor’a 4-1 mağlup oldu. B grubunda ise lider Divanlı Gençlerbirliği konuk ettiği Sarıkaya Belediyespor’u 4-2 mağlup ederken, en yakın takipçisi Tuzkayaspor ise konuk ettiği Boğazlıyan Şekerspor ile 3-3 berabere kaldı. Şefaatlispor ise Yerköyspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle müsabakayı hükmen 3-0 kazandı.

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