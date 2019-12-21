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Heyecan dorukta

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda mücadele eden takımlar bu hafta kritik müsabakalar oynayacaklar.

Heyecan dorukta

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda mücadele eden takımlar bu hafta kritik müsabakalar oynayacaklar.

21 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Heyecan dorukta

A Grubunda Yerköy Bağlarbaşı Köselispor Play-Off için avantaj sağlamak isterken, ligin son sırasında bulunan ve geçtiğimiz hafta üç puan ile tanışıp ligde kalma umutlarını yeşerten Paşaköy Gençlikspor ise haftayı galibiyet ile kapatıp kümede kalma yolunda önemli bir avantaj yakalamak istiyor. B Grubunda ise Boğazlıyan Şekerspor ve Sarıkaya Belediyespor Play-Off şanslarını devam ettirmek için sahaya çıkacaklar. A Grubunda Play-Off için avantaj yakalamak isteyen Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, lig ikincisi Akdağmadenispor ile yarın deplasmanda saat 13.00’da karşı karşıya gelirken, Çekerek Belediyespor ise yarın aynı saatte Çamlıkspor’u konuk edecek. Kümede kalma mücadelesi veren iki takım olan Çiğdemlispor ile Paşaköy Gençlikspor, yarın saat 13.00’da Sorgun ilçe stadında kozlarını paylaşacaklar. B Grubunda ise Lider Divanlı Gençlerbirliği bugün Bozok Üniversitesi sahasında Boğazlıyan Şekerspor’u konuk edecek B Grubunda bütün müsabakalar bugün oynanacak ve saat 13.00’da başlayacak. Play-Off mücadelesi veren Tuzkayaspor Yerköyspor deplasmanına çıkarken, Play-Off umutlarını sürdürmek isteyen Sarıkaya Belediyespor ise Sorgun Gençlikspor’u konuk edecek. Grubun son müsabakasında ise Sarayspor ile Şefaatlispor saat 12.00’da Bozok Üniversitesi sahasında karşı karşıya gelecek. 

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