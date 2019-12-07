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HEYECAN DORUKTA

YOZGAT'ın Türkiye Lig'lerindeki temsilcileri, ilk yarı perdesinin kapanmasına sayılı haftalar kala, oynayacakları maçları kazanarak, ikinci yarıya ve yeni yıla iyi bir konumda girebilmenin hesaplarını yapıyor.

HEYECAN DORUKTA

YOZGAT'ın Türkiye Lig'lerindeki temsilcileri, ilk yarı perdesinin kapanmasına sayılı haftalar kala, oynayacakları maçları kazanarak, ikinci yarıya ve yeni yıla iyi bir konumda girebilmenin hesaplarını yapıyor.

07 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
HEYECAN DORUKTA

TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, iki hafta üst üste deplasmanda oynadığı karşılaşmaların ardından yarın sahasında Pazarspor ile karşılaşacak. Kırmızı siyahlılar iki as futbolcusundan yoksun çıkacağı karşılaşmadan galiyibetle ayrılabilmenin hesaplarını yapıyor. Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta mücadele veren Sorgun Belediyespor, yarın deplasmanda Pazantı takımı ile karşılaşacak. Sarı siyahlıların tek düşüncesi galibiyet. Hentbol Kadınlar 2'inci Ligi'ndeki temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, yarın saat 13.00'da maç fazlası ile lider Artvin 7 Mart takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu sezon arzuladığı desteği bulumayan Sorgun Engelliler Basketbol takımı ise bugün saat 13.00'da sahasında Kayseri temsilcisi Melikgazi Engellilerspor takımı ile karşılaşacak. Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, Bursa deplasmanına çıkıyor. Sarı siyahlılar, Pazartesi günü Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isteyen Voleybol takımı, son hazırlıklarını bugün yaparak, yarın yola çıkacak. Yozgat Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme Futbol Ligi'nde ise ilk etap maçlarının sonuna geliniyor. A Grubunda Çayıralan Esnafspor, B Grubuunda Divanlı Gençlerbirliği yenilgisiz yollarına devam ediyor. Her iki grupta ilk üç takım önümüzdeki yıl play-off müsabakalarında karşı karşıya gelecek.

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