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Heyecan dorukta

YOZGATSPOR'un Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Gruptan lider olarak çıkmasına kesin gözü ile bakılması, amatör küme futbol liginde heyecanı yükseltti.

Heyecan dorukta

YOZGATSPOR'un Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Gruptan lider olarak çıkmasına kesin gözü ile bakılması, amatör küme futbol liginde heyecanı yükseltti.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Heyecan dorukta

Yozgat Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Ploy-Off grubunda ilk yarı müsabakaları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Hafta içerisinde oynadığı erteleme maçını kazanarak, zirvede yer alan Yozgat İl Özelidarespor, depsamnada Sarıkaya Belediyespor'u 6-1 yendi. Sorgun derbisinde ise Sorgun Belediyespor ile Sorgun Gençlikspor karşılaştı. Sorgun Belediyespor'un 2-0 öne geçmesinin ardından maçta gerginlik yaşandı. Daha sonra maça devam edildi, Sorgun Belediye sahadan 4-0 galip ayrıldı.

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