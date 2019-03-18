Heyecan dorukta

Yozgat Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Ploy-Off grubunda ilk yarı müsabakaları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Hafta içerisinde oynadığı erteleme maçını kazanarak, zirvede yer alan Yozgat İl Özelidarespor, depsamnada Sarıkaya Belediyespor'u 6-1 yendi. Sorgun derbisinde ise Sorgun Belediyespor ile Sorgun Gençlikspor karşılaştı. Sorgun Belediyespor'un 2-0 öne geçmesinin ardından maçta gerginlik yaşandı. Daha sonra maça devam edildi, Sorgun Belediye sahadan 4-0 galip ayrıldı.