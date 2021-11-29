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Heyecan dorukta

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde heyecan hafta sonu oynanan müsabakalar ile devam etti.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:27
Heyecan dorukta

Oldukça çekişmeli geçen ligde hafta sonu oynanan müsabakalarda bir maç tatil edilirken liderlik yarışı da ligde her geçen gün daha da kızışıyor. A grubunda lider Yozgat SHÇEKspor deplasmanda Çandırspor’u 7-2 yenerek liderliğini sürdürürken Sarayspor ise Beşikspor ile 2-2 berabere kaldı. B grubunda haftaya lider giren Kale Gençlikspor deplasmanda Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’u 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Boğazlıyan Şekerspor ise deplasmanda Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile 2-2 berabere kaldı. Sırçalı Belediyespor konuk ettiği Tuzkayaspor’u 3-1 mağlup ederken Çiğdemlispor ise konuk ettiği Sarıkaya Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. C Grubunda ise lider Divanlı Gençlerbirliği Sorgun Gençlikspor’u 5-0 yenerek koltuğunu sağlama alırken, en yakın takipçisi Yozgat Belediyesi Bozokspor ise Yenifakılı Gençlikspor ile oynadığı müsabaka Yozgat Belediyesi Bozokspor 2-0 öndeyken tatil edildi. Müsabaka ile ilgili kararı ise İl Tertip Komitesi verecek. Şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Çamlıkspor ise deplasmanda Saraykentspor’a 1-0 mağlup oldu. Paşaköy Gençlikspor ise deplasmanda Akdağmadenispor’u 1-0 yendi. 

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