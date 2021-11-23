Heyecan dorukta

Tüm gruplarda takımlar galibiyet için mücadele verirken, A Grubunda Şefaatlispor ve Çekerek Belediyespor ligden çekildi. İlk hafta maçına çıkmayan Tuzkaya ise bu hafta sahaya çıktı, mücadeleye devam kararını uygulamaya koydu.

A Grubunda Yozgat SHÇEK, Şefaatlispor karşısında hükmen aldığı üç puanla liderlik koltuğuna oturdu. Çandır Belediyespor ise Çekerek Belediyespor karşısında hükmen 3-0 kazanan taraf oldu. Aydıncık Gençlikspor-Bişekspor karşılaşması 70. Dakikada yaşanılan saha içi olayları nedeniyle tamamlanamadı. Maçta Bişekspor’un 2-0’lık üstünlüğü bulunuyordu. Yozgat İl Özel İdaresi Sarayspor’u 5-1 yendi.

B Grubunda Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor ile Çiğdemlispor 3-3, Sarıkaya Belediyespor ile Boğazlıyan Şekerspor’da 1-1 berabere kaldı. Kale Gençlikspor, Sırçalı Belediyespor’u 6-0, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor da, Tuzkaya’yı 6-1 yendi.

C Grubunda haftanın derbi maçında Çamlıkspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor karşı karşıya geldi. Maçı Bozokspor, 5-1 kazandı. Sorgun Gençlikspor, Saraykentspor’u 3-2 yendi. Akdağmadenispor evinde, Divanlı Gençlerbirliğine 5-1 yenildi. Paşaköy Gençlikspor konuk ettiği Yenifakılı Gençlikspor’u 5-3’lük skorla geçti.

