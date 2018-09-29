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Heyecan devam ediyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup'ta ikinci haftada oynanacak 6 karşılaşmadan 1'i Bugün, diğer 5 karşılaşma ise yarın oynanacak.

Heyecan devam ediyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup'ta ikinci haftada oynanacak 6 karşılaşmadan 1'i Bugün, diğer 5 karşılaşma ise yarın oynanacak.

29 Eylül 2018 Cumartesi 01:00
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Heyecan devam ediyor

Ladik Belediyespor haftayı Bay olarak geçecek. Kastamonu Özel İdarespor, Sungurlu Belediyespor karşılaşması, Kastamonu ilinin 2. Ligde mücadele eden temsilcisi Kastamonuspor takımının yarın oynayacağı maç nedeniyle güvenlik gerekçesiyle Cumartesi günü oynanacağı bildirildi. Grupta oynanacak olan diğer karşılaşmalar ise yarın saat 15.00’da oynanacak. Yeni Amasyaspor, Çarşambaspor’u konuk ederken, Yozgatspor, Sinopspor ile karşı karşıya gelecek. Ünyespor, Çankırıspor ile karşılaşırken, Safranbolu Belediyespor Altınordu Belediyespor’u konuk edecek. Grubun son karşılaşmasında ise Havza Belediyespor ile Turhalspor üç puan mücadelesi verecek. 

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