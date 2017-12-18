-Heyecan devam ediyor

A Grubunda Yozgat SHÇEKspor ile Çayıralan Esnafspor 1-1 berabere kaldı. Lider Sorgun Belediyespor-Yozgat Çeamlıkspor’u 6-0’lık skorla geçti. Akdağmadenispor-Boğazlıyan Sağlıkspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarıkaya Belediyespor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 3-1’lik skorla geçti. B Grubunda Paşaköy Gençlikspor-Boğazlıyan Şekerspor’a 3-1 yenildi. Yerköyspor-Yemenoğlu Bozokspor’u 3-2’lik skorla geçti. Sorgun Gençlikspor-Şefaatlispor’u 1-0 yendi. Saraykentspor evinde Yozgat İl Özel İdaresi’ne 6-2 yenildi.
18 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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