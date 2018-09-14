HEYECAN BAŞLIYOR

Program, federasyon onayından sonra kesinlik kazanacağı kaydedildi. Yozgat Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, 17 takımın mücadele vereceği ligde fikstür çekiminin daha önce yapıldığını hatırlattı. Karakoç, bu sezon A grubunda Sorgun Belediyespor, Çamlıkspor, Yemenoğlu Bozokspor, Sorgun Gençlikspor, Boğazlıyan Şekerspor, Yenifakılıspor, Yerköy Köselispor, Akdağmadenispor, Çekerek Belediyespor takımlarının mücadele edeceğini bildirdi. Karakoç, B Grubunda ise İl Özel İdarespor, Tuzkayaspor, Çiğdemlispor, Paşaköyspor, Boğazlıyan Sağlıkspor, Yerköyspor, Çayıralanspor, Sarıkaya Belediyespor takımlarının yer aldığını kaydetti. Karakoç, A Grubunda takım sayısının fazla olması nedeniyle maçlarının 6-7 Ekim tarihinde başlayacağını, B Grubu müsabakalarının ise 27-28 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarla başlamasının uygun bulunduğunu ifade etti. 6-7 Ekim tarihinde başlayacak olan A Grubunun ilk haftasında; Şefaatlispor-Çamlıkspor, Sorgun Gençlikspor-Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Çekerek Belediyespor-Akdağmadenispor, Sorgun Belediyespor-Boğazlıyan Şekerspor takımları karşı karşıya gelecek. Yemenoğlu Bozokspor ilk haftayı dinlenerek geçirecek. 27-28 Ekim tarihinde başlayacak olan B Grubunun ilk haftasında ise, Çayıralan Esnafspor-Tuzkayaspor, Yerköyspor-Boğazlıyan Sağlıkspor, Şefaatli Paşaköy Gençlik-Yozgat İl Özel İdarespor, Sarıkaya Belediyespor-Çiğdemli Gençlikspor takımları karşılaşacak.