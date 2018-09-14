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HEYECAN BAŞLIYOR

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde ilk hafta maçlarının programı belli oldu.

HEYECAN BAŞLIYOR

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde ilk hafta maçlarının programı belli oldu.

14 Eylül 2018 Cuma 07:00
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HEYECAN BAŞLIYOR

Program, federasyon onayından sonra kesinlik kazanacağı kaydedildi. Yozgat Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, 17 takımın mücadele vereceği ligde fikstür çekiminin daha önce yapıldığını hatırlattı. Karakoç, bu sezon A grubunda Sorgun Belediyespor, Çamlıkspor, Yemenoğlu Bozokspor, Sorgun Gençlikspor, Boğazlıyan Şekerspor, Yenifakılıspor, Yerköy Köselispor, Akdağmadenispor, Çekerek Belediyespor takımlarının mücadele edeceğini bildirdi. Karakoç, B Grubunda ise İl Özel İdarespor, Tuzkayaspor, Çiğdemlispor, Paşaköyspor, Boğazlıyan Sağlıkspor, Yerköyspor, Çayıralanspor, Sarıkaya Belediyespor takımlarının yer aldığını kaydetti. Karakoç, A Grubunda takım sayısının fazla olması nedeniyle maçlarının 6-7 Ekim tarihinde başlayacağını, B Grubu müsabakalarının ise 27-28 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarla başlamasının uygun bulunduğunu ifade etti. 6-7 Ekim tarihinde başlayacak olan A Grubunun ilk haftasında; Şefaatlispor-Çamlıkspor, Sorgun Gençlikspor-Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Çekerek Belediyespor-Akdağmadenispor, Sorgun Belediyespor-Boğazlıyan Şekerspor takımları karşı karşıya gelecek. Yemenoğlu Bozokspor ilk haftayı dinlenerek geçirecek. 27-28 Ekim tarihinde başlayacak olan B Grubunun ilk haftasında ise, Çayıralan Esnafspor-Tuzkayaspor, Yerköyspor-Boğazlıyan Sağlıkspor, Şefaatli Paşaköy Gençlik-Yozgat İl Özel İdarespor, Sarıkaya Belediyespor-Çiğdemli Gençlikspor takımları karşılaşacak.

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