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‘Hesaplarımızda bu yoktu’

19 Ocak 2017 Perşembe 06:12
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Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, ilk yarıda çok etkisiz olduklarını ikinci yarıda toparlanarak iyi futbol ortaya koymaya başladıklarını ama skorun ise kötü olduğunu söyledi.

‘Hesaplarımızda bu yoktu’
Dündar, Nevşehir deplasmanında 1-0 yenik duruma düştükleri maçı geri döndürme adına ellerinden geleni yaptıklarını fakat bunda başarılı olamadıklarını belirtti. Dündar, yenilgiden ders çıkaracaklarını, Aksaray Belediyespor maçıyla çıkışa geçip nefes almak istediklerini dile getirdi.

Skorun her ne kadar kötü olsa da özellikle ikinci yarıda oynanan futbolun ilerisi için umut verici olduğunu kaydeden Dündar, 1-0 yenik duruma düştükleri maçı geri çevirme adına son düdüğe kadar mücadele ettiklerini fakat skoru dengeleyecek golü bulamadıklarını anlattı.

Nevşehir deplasmanına “yenemiyorsan, yenilme” mantığıyla gittiklerini ancak yedikleri golle 1-0 mağlup duruma düştüklerini ifade eden Yozgatspor’un hocası, “Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Her şeye rağmen oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Şansız bir golle geriye düştük. 1-0 yenik durumdayken çok önemli pozisyonlara girdik ama bunları değerlendiremedik eğer girdiğimiz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, skor lehimize olabilirdi” dedi.

1-0’a rağmen maçtan hiç kopmadıklarını, skoru çevirmek için ellerinden geleni yaptıklarına vurgu yapan Dündar “Futbolda 1-0’lık skor hiçbir şey. Kalan dakikalarda bu bilinçle oynadık. Pes etmedik. Beraberlik için son dakikaya kadar savaştık. Futbol anlamında yenilgiyi hak etmedik. Skora bakarsak kötü sonuç oldu” diye konuştu.
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