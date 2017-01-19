‘Hesaplarımızda bu yoktu’

Dündar, Nevşehir deplasmanında 1-0 yenik duruma düştükleri maçı geri döndürme adına ellerinden geleni yaptıklarını fakat bunda başarılı olamadıklarını belirtti. Dündar, yenilgiden ders çıkaracaklarını, Aksaray Belediyespor maçıyla çıkışa geçip nefes almak istediklerini dile getirdi.



Skorun her ne kadar kötü olsa da özellikle ikinci yarıda oynanan futbolun ilerisi için umut verici olduğunu kaydeden Dündar, 1-0 yenik duruma düştükleri maçı geri çevirme adına son düdüğe kadar mücadele ettiklerini fakat skoru dengeleyecek golü bulamadıklarını anlattı.





Nevşehir deplasmanına “yenemiyorsan, yenilme” mantığıyla gittiklerini ancak yedikleri golle 1-0 mağlup duruma düştüklerini ifade eden Yozgatspor’un hocası, “Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Her şeye rağmen oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Şansız bir golle geriye düştük. 1-0 yenik durumdayken çok önemli pozisyonlara girdik ama bunları değerlendiremedik eğer girdiğimiz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, skor lehimize olabilirdi” dedi.



