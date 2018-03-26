HESAP iNCE TAKiP YAKIN

Puan cetvelinin ilk iki sırasında yer alan takımlardan Aksaray Belediyespor, konuk ettiği Azatlıspor'u 11-1'lik skorla geçti. Nevşehirspor ise haftayı dinlenerek geçirdi. Bu sonuçlarla Nevşehirspor, haftayı dinlenerek geçirmesine karşın 56 puan ve averajla liderlik koltuğunda kaldı. Aynı puana sahip Aksaray Belediyespor ikinci sırada bulunuyor. Bir puan geriden Yozgatspor ise takibini sürdürüyor. Kırmızı siyahlı ekip oyuna temkinli başladı. Rakibi kendi yarıalanında kontrol edip, defansın arkasına bıraktığı toplarla gole ulaşmaya çalışan kırmızı siyahlı ekip, tüm hatlarıyla hücum ettiğinde ise kalesinde ciddi tehlikeler yaşadı. Kaleci Mustafa gelişen bu tip ataklarda adeta kalesinde devleşip, göle izin vermedi.

20’inci dakikada Yozgatspor’un orta alanda kaptırdığı topla kontra atağa kalkan Kilis Belediyesporlu oyuncuların Yozgatspor ceza alanına yaptığı ortayı kaleci Mustafa Köseci çelince ev sahibi takım mutlak golden oldu.

22. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kilis Belediyesporlu oyuncuların sert şutunu kaleci Mustafa Köseci güçlükle kornere çeldi.

23. dakikada Yozgatspor’un sol çaprazdan kazandığı serbest atışı Ali Yakup kullandı, bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topu Yozgatsporlu oyunculardan önce Kilis Belediyespor oyuncuları uzaklaştırdı.

29. dakikada Yozgatspor kontra atağında Ali Yakup’un ceza sahasına ortasında Yozgatsporlu oyunculardan önce topu Kilis kalecisi kontrol etti. 33. dakikada Ali Yakup’un ceza sahası dışından sert şutu yandan az farkla auta çıktı. 40. dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşu Nizamettin Kullandı. Genç oyuncunun kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 1-0

Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca Yozgatspor soyunma odasına 1-0 önde girdi.

49. dakikada Yozgatspor kontra atağında Kilis Belediyespor defansının arkasına atılan topla buluşan Şükrü, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye nişanlayınca takımını mutlak golden etti.

56. dakikada Mert ile gelişen kontra atakta Mert’in pasında topla buluşan Şükrü, ceza alanı dışında bulunan Hakkı Tosun’a pasını aktardı. Bu oyuncu aşırtma bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelere bıraktı: 2-0

61. dakikada Kilis Belediyespor’un kullandığı korner atışında ceza sahasına yapılan ortaya kafayla kaleye gönderen Kilis Belediyesporlu oyuncuların kafa şutunu gol çizgisi üzerinden kaleci Mustafa Köseci çeldi.

66. dakikada Kilis Belediyesporlu oyuncu gördüğü kırmızı kart sonrasında 10 kişi kaldı.

79. dakikada Yozgatspor atağında topla buluşan şükrü, rakip defans oyuncularını çalımladıktan sonra topu ayağından çok açınca Yozgatspor mutlak golden oldu.

83. dakikada Ali Yakup’un ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

88. dakikada Ali Yakup kendi aldığı topla Kilis Belediyespor ceza alanına kadar girdi vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor sahadan 2-0 galibiyet ile ayrıldı. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 55’e yükseltirken, şampiyonluk iddialarını da sürdürdü.

