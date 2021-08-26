HERKES YUZECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 7’den 77’ye herkes yüzme öğrenecek sloganı ile başlatılan ‘Yüzme Bilmeyen Kalması’ projesi kapsamında Yozgat il merkezi ve Akdağmadeni ilçesinde yapımı tamamlanan portatif yüzme havuzlarının açılışı gerçekleştirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Esentepe mevikinde bulunan Bozok Yurdu’nun bahçesinde kurulan portatif yüzme havuzunun açılışı Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ın katılımı ile yapıldı. Mahalle gençlerinin de katıldığı açılış töreninde, bir gurup genç yüzme Antrenörleri ve cankurtaran eşliğinde havuza girerek gönüllerince yüzüp eğlendiler. Açılış töreninde konuşan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılarak Yozgat’a gönderilen portatif yüzme havuzunun il merkezinde faaliyete geçtiğini söyledi. Mahallenin gençlerinin şu anda yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında yüzme öğrenmeye başladığını dile getiren Parlak, Yozgat olarak sporun tabana ulaşması konusunda belirli noktaya geldiklerini ifade etti. Mahallelerdeki tüm çocukları yüzme öğrenmeye davet eden Parlak, ‘’Şuanda üzeri açık olanak yapılan portatif yüzme havuzumuzun kışın da kullanılabilmesi için üzerinin kapatılması yönünde çalışmalar yapacağız. Bu sene yeteri kadar verim alabilirsek ki, seneye daha fazla mahallelerimize çocukların kullanabileceği portatif havuzlar kuracağız. Çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı olsun’’ dedi.

Öte yandan Akdağmadeni ilçesinde de yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında yapılan portatif yüzme havuzunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan, ‘’bugün ilçemize kazandırdığımız havuzumuzun açılışını gerçekleştirdik. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında pandemi şartlarına uygun, sosyal mesafeli olacak şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığının uygun gördüğü şartlarda yüzme öğrenilecek. Önceliğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine dokunarak, topluma kişilik sahibi, sağlıklı, bireyler kazandırmak istiyoruz. Portatif havuzumuz Akdağmadeni’ne hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

