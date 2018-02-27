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HERKES SAHiP ÇIKSIN

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, lider Nevşehirspor galibiyetinin mutluluğunu yaşarken, Asbaşkan Ahmet Akgün, şampiyonluk yolunda Yozgatspor’a herkesin sahip çıkmasını istedi.

HERKES SAHiP ÇIKSIN

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, lider Nevşehirspor galibiyetinin mutluluğunu yaşarken, Asbaşkan Ahmet Akgün, şampiyonluk yolunda Yozgatspor’a herkesin sahip çıkmasını istedi.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
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HERKES SAHiP ÇIKSIN

Kırmızı siyahlı ekibin Asbaşkanı Ahmet Akgün, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nevşehirspor müsabakasında sahada hiç bir beklentisi olmadan tek düşüncesi galibiyet olan onurlu bir takım ve teknik heyetin olduğunu söyledi. Hepsine canı gönülden teşekkür eden Akgün, ‘’Bizlerin ve şehrin emeklerini boşa çıkarmadılar. Sezon başından bu güne Yozgatspor'a güvenen ve hiç bir platformda desteğini esirgemeyen bilinen ve bilinmeyen onurlu insanlara teşekkürler. Yozgatspor'u kendi evinde misafir eden Nevşehirspor  yönetimine, taraftarına, emniyet mensuplarına ayrıca teşekkür ederim. Bizi ve takımını bu zor günde destekleyen taraftarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Bu gün ligde çok önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk için verdiğimiz bu onurlu yolculukta Yozgat'ın tek temsilcisi olan Yozgatspor'a herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyor ve Cenabı Allah emeklerini zayi etmesin Rabbim kolaylaştırsın zorlaştırmasın’’ dedi. 
Asbaşkan Ahmet Akgün, kırmızı siyahlı ekip oyuncularının maç sonrasında bir günlük izin kullandığını belirterek, futbolcuların bugün toplanarak, hafta sonunda konuk edecekleri Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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