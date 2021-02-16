HERKES KUCAKLANMALI!

MİSLİ. Com 3’üncü Ligi 2’inci Grupta aldığı kötü sonuçlarla puan cetvelinin dibine demir atan Yozgatspor’un bir sezonun ardından yeniden Bölgesel Amatör Lige dönüş yapacak olmasının yarattığı endişe devam ederken, kulüp yönetimine talip olan üç başkan adayı ortak açıklama yaptı. Mehmet Yemenoğlu, Hakan Hamza Şöhret ve Hasan Eğilmez imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Yozgatspor taraftarı ve Yozgatspor camiasına seslenildi. Son iki yıldır Yozgatspor’un sportif başarısızlığının herkesi derinden üzdüğüne dikkat çekildi. Siyasi temsilcilerin desteğinin alamaması, futboldan anlayan iş adamlarının yönetime alınmamasının, taraftar guruplarının takımdan desteğinin çekmesinin başarısızlığı da beraberinde getirdiği vurgulandı. Yozgatspor’un mali yapısının olmamasının da, yanlış hocalar, yanlış oyuncu gurubunun transfer edilmesine neden olduğu, takımın gidişatının tekrar amatör lige düşeceği kanaatinin kesinleşmiş olmasını üzüntüyle izlemek durumunda kalındığı belirtildi. Açıklamada, ‘’Son günlerde şahsımıza, Yozgatspor taraftarı tarafından Kulübü almamız yönünde teveccüh vardır. Yozgatspor taraftarına çok teşekkür ediyoruz, sizler kadar bu takımı bizlerde seviyoruz. Yozgatspor kulübümüzü yönetmeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beyin, sayın eski bakanımız, Milletvekilimiz Bekir Bozdağ beyin, sayın Milletvekilimiz Yusuf Başer beyin, sayın Milletvekilimiz Ali Keven beyin, sayın Milletvekilimiz Ethem Sedef beyin, Yozgat Valimiz Ziya Polat beyin, Yozgat Belediye Başkanımız sayın Celal Köse beyin, Yozgat sivil toplum kuruluşlarının, Yozgatspor taraftarının desteğini almak kaydıyla, göreve talibiz. Mevcutta bulunan Yozgatspor kulüp başkanımız sayın Kazım Arslan beye emekleri için teşekkür ediyor, istifasını talep ediyoruz’’ ifadelerine yer verildi.