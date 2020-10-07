HER ŞEYiN TELAFiSi VAR

Kaybedilen puanların kalan 29 müsabakada telafisinin mümkün olduğunu söyledi. Kırmızı siyahlı ekibin patronu Arslan, ilk üç hafta maçları itibariyle alınan neticeler açısından Yozgatspor'un hak ettiği ve camianın beklediği neticelerin alamamış olmasının tüm camiayı olduğu gibi kendilerini de üzdüğünü belirtti. Kesinlikle mazeret üretmek istemediklerinin altını çizen Arslan, ‘’Ama bazı gerçeklerin de göz ardı edilmemesi gerekir. Takımın ve teknik heyetin hazırlık döneminde neredeyse tamamına yakın kısmının malum salgın hastalığa yakalanmış olması yeterli antrenman ve hazırlık yapmasına engel teşkil etmiştir. Yine bir tane dışında hazırlık maçı da yapılamamıştır. Takdir edilecektir ki bunun takımın ligdeki performansını olumsuz etkilemesi ve bu olumsuz durumun ilk bir kaç hafta maçlarında etkili olması kaçınılmazdır. Yozgatspor'un oyuncuları ve teknik heyeti nasıl bir camiayı temsil ettiklerinin ve camianın beklentilerinin farkındadırlar’’ dedi.

Arslan, geride oynanan üç maç ve kaybedilen 8 puanın bulunduğuna dikkat çekerek, önlerinde de oynanacak 29 maç ve 87 puanın bulunduğunu anlattı. Her şeyin telafisinin mümkün olduğuna vurgu yapan Arslan, ‘’Ben oyuncularımızın bu kayıpları telafi edeceğine ve Yozgatspor’umuzun daha iyi neticeler alacağına inanıyorum. Futbolcularımız salgın hastalığın etkilerinden yeni yeni çıkmakta ve yeni yeni güçlerini toplamaktadırlar. Kaybedilmiş maçlar vardır ama umutsuz olmamamız gerekmektedir. Teknik heyetimiz ve futbolcularımızla dün akşam bir toplantı yapılmış, gerekli uyarılarda bulunulmuş ve geleceğe yönelik olarak beklentilerimiz kendilerine net bir şekilde ifade edilmiştir. Yine birilerinin yaymaya çalıştığı gibi takımda maddi ya da başka türlü bir sorun ve bundan kaynaklanan bir rahatsızlık ve buna dayalı bir netice de yoktur. İnşallah kısa sürede toparlanıp daha iyi ve camiamızı sevindirecek neticeler alacağına inanıyoruz. İyi ve mücadele eden bir takımız, inşallah bunu kısa zamanda neticeye de yansıtacağız. Bu aşamada hepimizin üzerine düşen görev takıma destek olmak, yıpratıcı olmamaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlukların üstesinden geleceğimize dair inancım tamdır’’ diye konuştu.