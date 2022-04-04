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HER ŞEY ESLEM iÇiN

Avrupa ve Dünya şampiyonu iki olimpiyat madalyası sahibi Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11’inci kez Avrupa şampiyonluğunun bütün ödülünü Yozgatlı SMA hastası Eslem Fatma’ya verdi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 00:39
HER ŞEY ESLEM iÇiN

Avrupa şampiyonasında 12’inci kez finale çıkan ve 11’inci altın madalyasını kazanan Yozgatmilli güreşçi Rıza Kayaalp, mindere hemşehrisi Eslem Fatma için çıktığını ve onun için yeniden Avrupa şampiyonu olduğunu söyledi. Avrupa şampiyonası final müsabakası öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yozgatlı milli güreşçci Rıza Kayaalp, ‘’SMA tedavisi için bekleyen @smaeslemfatma‘nın babası ile yaklaşık iki ay önce bir canlı yayın yapmıştık. O gün babasının gözyaşları, Eslem Fatma’nın durumu beni çok etkiledi ve kendime şu sözü verdim. Avrupa Şampiyonası'nda Eslem Fatma için güreşeceğim ve eğer inşallah şampiyon olursam, ödülümün tamamını Eslem Fatma'nın tedavi masrafına katkı için kullanacağım. Bugün 3 maçımı da kazanarak çok şükür finale kaldım. Eslem Fatma'mız için belki benim ödülüm kalan ücretin tamamına yetmeyebilir. Sizlerden de bu masrafı tamamlamak için yardımlarınızı bekliyorum. Hep birlikte bu ücreti tamamlayabiliriz. Onlara iki bayram yaşatalım hep birlikte. Yarın cumartesi günü, Avrupa Şampiyonası finalinde görüşmek üzere, dualarınızı esirgemeyin. Final maçları saat 19.00’da başlıyor, son maç benim’’ demişti. 
Müsabaka sonrasında da açıklamalarda bulunan Rıza Kayaalp, mindere hemşehrisi SMA hastası Eslem Fatma için çıktığını vurguladı. 11’inci Avrupa şampiyonluğunu Eslem Fatma için kazandığının altını çizen Kayaalp, ‘’Tekrardan bu kürsüye çıkıp İstiklal Marşı’nı söyletmek özlediğim bir şey. 12 final, 11 şampiyonluk ülkeme kazandırmış oldum. Bu şampiyonluğun ayrı bir önemi vardı. Benim hemşerim olan SMA hastası Eslem Fatma için kendime söz vermiştim, buranın ödülünü tedavi masraflarına karşılayacağım demiştim. Benim ödül yeterli değil, halkımızın desteğini bekliyorum. Onu hayata bağlayan hortumlardan kurtarıp, annesinin ve babasının kucağında gezmesini çok istiyorum. İnşallah bu dileğim gerçekleşir. Harcadığım tüm alın terim Eslem içindi. Onun için hazırlandım. Bayrama sağlıklı ve sıhhatli girmesini istedim. Bunu ona armağan ettiğim için çok mutluyum” dedi.

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