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Her şey daha iyi olacak

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Grekoromen Türkiye Süper Lig’i 1,2 ve 3’üncü hafta müsabakalarından 1 puan çıkaran Yozgatspor üzgün.

Her şey daha iyi olacak

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Grekoromen Türkiye Süper Lig’i 1,2 ve 3’üncü hafta müsabakalarından 1 puan çıkaran Yozgatspor üzgün.

14 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Her şey daha iyi olacak

Ankara Ego, Kayseri Şeker, Kasımpaşa, Konya Selçuklu, ASKİ, İstanbul Güreş İhtisas takımları ile karşılaşan Yozgat temsilcisi çıktığı müsabakalarda 1 puan alabildi.
Yozgatspor güreş takımı Antrenörlerinden Mustafa Başer, ligin en güçlü ekiplerinin yer aldığı gruplarında bir puan aldıklarını söyledi.
Lige çok iyi hazırlandıklarını ancak güçlü rakipler karşısında beklenmedik mağlubiyetler aldıklarını dile getiren Başer, ‘’Yozgatspor olarak Haziran ayı içerisinde yapılacak olan Süper Lig ikinci ayak müsabakalarına çok iyi hazırlanacağız ve burada kaybettiğimiz puanları orada telafi edeceğiz. Çok güçlü ekiplere karşı mücadele ettik. Puan alacağımız maçların bir çoğunu şansız bir şekilde kaybettik. Her zaman işler sizin istediğiniz şekilde olmuyor. Ama bu müsabakaları telafi edecek güce sahibiz’’ dedi.

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