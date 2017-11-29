-Her şey daha güzel olacak

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, hafta sonu Muğla’da Köyceğiz Belediyespor karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve rakipleri karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bu galibiyet ile rahat bir nefes aldıklarını dile getiren Çelik, Tokat Gençlikspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına moralli başladıklarını belirtti. Oyuncularının kendilerini toparladığının altını çizen genç Antrenör Çelik, ‘’Bu galibiyet bize ilaç gibi geldi, bundan sonra her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Tokat Gençlikspor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına moralli bir şekilde başladık ve bu moral ile de sahaya çıkarsak güçlü rakibimizi de yeneriz. Devre arasına kadar alabileceğimiz bütün maçları kazanmaya gayret göstereceğiz, devre arasında takımımıza yapacağım takviyeler ile de lige ağırlığımızı koyacağımıza inanıyorum’’ dedi.