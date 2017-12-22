'Her şey bitmiş değil'

Kırmızı Siyahlı ekibin tecrübeli takım kaptanı Ziya İstek, ligin ilk yarısının son müsabakasında Kayseri Şekerspor ile oynadıkları müsabakada aldıkları bir puana üzüldüklerini ancak yarıştan hala kopmadıklarını dile getirdi. Ligin ikinci yarısında yeni transferlerinde aralarına katılması ile birlikte daha da güçleneceklerini ve şampiyon olacaklarına inandıklarının altını çizen İstek, ''Ligin ikinci yarısında her şey daha güzel olacak. Ligin ilk haftasında şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerimiz birbirleri ile oynayacaklar o müsabakadan çıkacak her türlü sonuç bizim avantajımıza olacaktır'' dedi.

Devre arası kampında çok daha iyi çalışacaklarını ve ilk yarıda şansız şekilde kaybettikleri puanları ligin ikinci yarısında telafi edeceklerini altını çizen İstek, ''Ligin ikinci yarısının çok daha güzel geçeceğine inanıyorum. Ligin son haftasına kadar şampiyonluğu kovalayacağız ve umarım hedefimize ulaşacağız'' diye konuştu.