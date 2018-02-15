Her şey bitmedi

Yozgat İl Özel İdarespor Antrenörü Harun Dişlitaş, ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesinin kendilerinin olduğunu söyledi.

Son iki haftada beklemedikleri puan kayıpları şamalarına karşılın henüz her şeyin bitmediğini dile getiren Dişlitaş, ‘’Kalan bütün müsabakalarımızı şuanda kazanmak zorundayız. Lider Sorgun Belediyespor karşısında aldığımız mağlubiyet dünyanın sonu değil. Halen şampiyonluk için şansımız devam ediyor. Ben inanıyorum ki, kalan maçlarımızın tamamını kazanmamız durumunda şampiyonluk turunu atan taraf biz oluruz. Bu saatten sonra puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Lider ila aramızdaki 4 puanlık fark kapanmayacak bir fark değil. Biz bu puan farkını kapatıp şampiyonluk turunu atacağımıza inanıyorum’’ dedi.