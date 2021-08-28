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Her mahalleye bir halı saha

Yozgat Belediyesi, ‘’Her Mahalleye Bir Halı Saha’’ diyerek başlattıkları projeyle 15 mahalleye halı saha yapmayı planlıyor.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:10
Her mahalleye bir halı saha

Gençlik ve Spor Bakanı aracılığıyla Spor Toto Başkanlığından alınan hibe destek ile 10 mahallede inşası başlanan halı sahaları tamamlanırken, 5 mahalleye daha halı saha yapımı için çalışmalar başladı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Halı sahaları yapmaktaki amaçlarının çocukları özellikle yaz aylarında sokaklardan alıp halı sahalara yönlendirip, sporcu zihniyetiyle yetiştirmek ve enerjilerini orada atmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Şu anda 11 tane halı sahanın teslimini aldıklarını belirten Köse, Bir tanesini de önümüzdeki günlerde teslim alacaklarını ifade etti. Üç tane halı sahanın da ihale aşamasında olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Köse toplamda 15 tane halı saha yapmış olacaklarını ifade etti. Köse, Halı saha yaptıkları yerlerde mahalle takımları kurarak turnuvalar düzenlediklerini, halı sahalar sayesinde gençleri telefon ve bilgisayar başından alıp spora yönlendireceklerinin altını çizdi. Mahallelerdeki çocukları spora yönlendirerek onların belki de geleceğin yıldız sporcuları olmasına vesile olacaklarını anlatan Köse, ‘’Belediye bünyesine kattıkların Bozokspor Kulübünün sayesinde de halı sahadaki çocukların sadece halı sahalarda değil aynı zamanda salon sporlarında da iddialı olacacığız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Her Mahalleye Bir Halı Saha
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