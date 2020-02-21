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HER MAÇ FiNAL

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Modafenspor karşısında aldığı galibiyetin sevincini yaşarken ara vermeden Bayrampaşaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

21 Şubat 2020 Cuma 03:54
HER MAÇ FiNAL

 Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, Modafenspor karşında aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu ve artık bütün müsabakaların kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Çıldır, yaptığı açıklamada kendilerini yalnız bırakmayan Yozgatspor’un cefakar, vefakar taraftarına teşekkür etti. Türkiye’nin her yerinde Yozgatspor taraftarlarının bulunduğunu dile getiren Çıldır, ‘’Her tarafta bizleri sağ olsunlar destekliyorlar. Bizleri böyle desteklemeye devam etsinler. Çok önemli bir maç kazandık. Yine 12 puanlık bir maç kazandık. Rakibimizin de ligdeki durumu belli, bizim de belli. Ama bitmiyor tabi, üç dört gün sonra bir maçımız daha var. Bayrampaşa maçı. Onlarda kaliteli bir takım. 10 tane maçımız kaldı, 10 maçın hepsi de birbirinden daha değerli, birbirinden daha önemli. Onun için taraftarımızı, camiamızı desteğe bekliyoruz. Birlik ve beraberliğe bekliyoruz. Hafta sonu da bütün taraftarlarımızı Bayrampaşaspor ile oynayacağımız maç için stada davet ediyoruz. Coşkuyla bu maçı da kazanmak istiyoruz’’ dedi. 

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