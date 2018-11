Arslan, takımın her maçına 3 puan için çıktığını, futbolcuların bu inançla verdiği mücadeleden de galibiyetle ayrılarak, taraftarları ve camiayı mutlu ettiğini kaydetti. Arslan, ''Her zaman söylediğimiz gibi, lig henüz bitmemiştir. Bizim için ligde oynadığımız karşılaşmalar dünde kalmış, her hafta sezonun ilk maçına çıkıyormuş gibi temkinli davranıp, final maçıymış gibi bir mücadele örneği koyarak, yolumuza emin adımlarla devam etmeliyiz. En ufak rehavetin getireceği sorun, takımmızı zoru sokar. Bunun bilinci ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkesin hareket etmesi gerekir'' dedi.

Başkan Arslan, Yozgatspor'un kadrosunun ligin üzerinde olduğunu, ancak rakibi hiçbir zaman küçümsemeden mücadele verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Arsaln, ''Her maç 3 puan parolası ile yolumuza devam ediyoruz. Bu sezon beklenilen o sezon olduğuna takımımız bizleri inandırdı. Bu inaçla yarınlara umutlu bakıyoruz. Taraftarlarımızın yanında Yozgatlıların da desteğini bekliyoruz''diye konuştu.