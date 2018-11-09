HER MAÇ 3 PUAN!

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Kastamonu İl Özel İdarespor müsabakasının ligde deplasmanda keskin viraj olarak adlandıracakları iki müsabakadan bir tanesinin olduğunu söyledi. Kastamonu müsabakasında üç puanı hanelerine yazarak Yozgat’a dönmeleri durumunda içeride oynayacakları müsabakanın da önemli olduğunu dile getiren Baş, ‘’Her maçı final olarak değerlendirdiğimiz için Havza maçından alınacak üç puandan sonra Ladik deplasmanına gideceğiz. Ladik deplasmanından da olumlu sonuç alırsak Yozgatspor birinci döneme ilişkin herkese verdiği önemi ikinci döneme de taşımış olacak. O yüzden birinci dönemde iki tane keskin olan viraj Kastamonu ve Ladik deplasmanları bizim için oldukça önemli’’ dedi.

Oyuncularının durumunun oldukça iyi olduğunu vurgulayan Baş, bugüne kadar ortaya koydukları oyun aldıkları galibiyetin herkesi mutlu ettiğini dile getirdi. Bugüne kadar alınan sonuçların ve gösterilen performansın yetmeyeceğinin altını çizen kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, ‘’Bunun devamlılığı ve sürekliliği çok önemli. Bu sürekliliği arz ettiğimiz sürece hedefimize yaklaşacağız. Çünkü bu ligde çok fazla kredin yok. Puan kaybedemezsin. Şimdi Amasya takımı bizim içinde bulunduğumuz puana sahip olmak için nelerini vermezdi. Ama geride kaldı. O yüzden önündeki takımın puan kaybetmesini beklemek kadar zor bir iş yok. O yüzden içinde bulunduğumuz durumu değerli kılmak lazım. O nedenle Kastamonu maçına her maça hazırlandığımız gibi aynı ciddiyette çalışıyoruz. Çünkü her maçı kendi içerisinde final görüyoruz. Allah’ın izniyle üç puan alıp döneceğiz. Üst üste aldığımız galibiyetler takım içerisinde tabi ki de bazı rehavetlere yol açabiliyor. Hepimiz insanız. Birileri tarafından çok sevilmek bazen şımarıklığa neden olabilir. Ama bizim yaptığımız iş için çok geçerli değil. Çünkü önce mücadele edilip te kazanılması gereken üç puanlar var. Onları almak lazım. O üç puanların toplamı bizi şampiyonluğa götürecek. Çocukları bunu anlatıyoruz zaten. Elbette ki galip gelmemiz çok güzel, Yozgatlıları sevindiriyor, taraftarımızı, yönetimimizi sevindiriyor, çocukları ve bizi sevindiriyor ama en nihayetinde içinde bulunduğun duruma hırsa kapılıp ta elde ettiklerimizi kaybedecek bir lükse sahip değiliz bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor o yüzden işin karı, işin devamlılığında’’ diye konuştu.