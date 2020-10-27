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HER iLÇEYE SPOR SALONU

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Yozgat’ta spor salonu bulunmayan hiçbir ilçenin kalmaması için çalışma başlattı.

27 Ekim 2020 Salı 00:52
HER iLÇEYE SPOR SALONU

Veli Polat, her ilçede en az bir tane spor salonunun bulunması için gerekli yerlere talimatlarını verdiğini söyledi. Yozgat’ta şuanda sadece dört ilçede kapalı spor salonunun bulunmadığını dile getiren Vali Polat,  Çekerek, Kadışehri, Aydıncık ve Yenifakılı ilçelerine spor salonlarının yapılması yönünde talimat verdiğini ifade etti. Her kamu kurumunun ve belediyelerin mülklerinin milletin olduğuna vurgu yapan Vali Polat, ‘’Bu dört ilçemizde belirlenecek olan yerlere spor salonlarımız en kısa zamanda yapılacak. Bu ilçelerimizde yer bulamasak bile gerekirse okul bahçesini tahsis edeceğiz ama spor salonlarını yapacağız’’ dedi. 
OKUL BAHÇLERİ 
SEMT SAHASI OLACAK
Öte yandan Yozgat Valisi Ziya Polat, okul bahçelerinin halkın hizmetinde olduğunu gerekli çalışmalar yaparak semt sahaları da yapılacağını belirtti. Spor Bakanlığı tarafından Özel İdarenin de destekleri ile inşallah semt sahaları da yapmayı düşündüklerine vurgu yapan Polat, ‘’Önümüzdeki seneye okullarımızın bahçelerine semt sahalarımızı yapacağız. Okulların bahçeleri milletin emrinde diye talimat vermiştik. Biz burada kaldığımız sürece devam edecek. Spor Salonları milletimizin emrinde, ne zaman istiyorlar ise kullanabilirler. Artık şehirleşen bölgelerde çocuklarımızın top oynayacak, sokakta oynayacakları yer kalmadı. Bütün okullarımızın bahçesi, spor salonlarımız açık. Devletin bütün imkanları milletine açık’’ diye konuştu.  

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HER ILÇEYE SPOR SALONU
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