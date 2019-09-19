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Her geçen gün daha da iyi olacak

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da Kulüp Başkanı Kazım Arslan, takımın her geçen gün daha da iyiye gideceğini söyledi.

Her geçen gün daha da iyi olacak

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da Kulüp Başkanı Kazım Arslan, takımın her geçen gün daha da iyiye gideceğini söyledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Her geçen gün daha da iyi olacak

Karacabey Belediyespor ile oynan müsabakada takımlarının gerçekten çok iyi mücadele ettiğini dile getiren Arslan, ‘’Oyuncularımızın kaçırdığı gol pozisyonları var. Özellikle oyunun başında birçok gol kaçırdık. İlk golü de bulan taraf olduk. Daha sonra rakibimiz erken toparlandı ve kalemizde üst üste iki gol gördük. Takımımız yeni kurulmuş bir ekip olmasına karşılık her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Birkaç hafta içerisinde takımımızda uyum sorunu tamamen ortadan kalkacağına ve istenilen seviyeye geleceğine inanıyorum’’ dedi. 

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