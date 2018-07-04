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Her futbolcuya kapı açık

YOZGATSPOR Teknik Direktörü İbrahim Baş, transfer süreciyle ilgili bilgiler de verdi.

Her futbolcuya kapı açık

YOZGATSPOR Teknik Direktörü İbrahim Baş, transfer süreciyle ilgili bilgiler de verdi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:24
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Her futbolcuya kapı açık

Teknik Direktör İbrahim Baş, Türkiye’deki her futbolcuya kapılarının açık olduğunu söyledi. Transfer çalışmalarıyla alakalı sorulara cevap veren Baş, “Yozgatspor büyük bir camiadır. Hiçbir futbolcuyu mutlu etmek için oraya getiremeyiz. Yozgatspor’a şampiyonlukta kim katkı sağlayacaksa, Türkiye’de her bulunan futbolcuya kapımız açık. Ama bunu tercih edecek, değerlendirecek, hedefimize hizmet edecek futbolcuyla anlaşabiliriz” dedi.
Teknik heyet olarak kendilerini şartlandırdıkları bir futbolcu bulunmadığını da söyleyen Baş “Birçok futbolcuyla birlikte çalıştım, şampiyonluklar yaşadım. Başarı kriterindeki futbolcuların yetenek durumlarını da biliyorum. Ona göre seçim yapacağız” şeklinde konuştu.
 

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