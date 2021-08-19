Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 8 takımın iştiraki ile minikler futbol şenliği düzenlenecek. Yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra Covid19 ile mücadele tedbirlerinin yumuşatılması kararının ardından uzun süredir spor yapamayan hareketsiz kalan minik futbolcuların maç yapma ve tekrar futbol ile buluşmasını hedefleyen ‘Hepimiz Şampiyonuz Geleneksel 66 Minikler Futbol Şenliği’ Yozgat dış sahada gerçekleştirilecek. 21 -23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek U13 kategorisi minikler futbol şenliğine, Yozgatspor Futbol Okulu, Şefaatli Futbol Okulu, İlhan Özbay Futbol Okulu, Sorgun Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Akdağmadeni Kayseri Futbol Okulu, Sarıkaya Belediyespor ve Yurdum Gençlik ve Spor takımları katılacak. Yozgat dış sahada oynanacak müsabakalarda minkiler uzun bir aradan sonra yeniden futbol oynamanın heyecanını yaşayacak. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat’ta U13 yaş grubunda faaliyet gösteren spor kulüplerinin ve futbol okullarının katılımıyla bir futbol şenliği düzenleyeceklerini söyledi. Bektaş, Yozgat’ta uzun zamandır futbol okullarının faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatarak, ‘’Covid19 ile mücadele tedbirlerinin yumuşatılması kararının ardından uzun süre futboldan uzak kalan miniklerimiz yeniden sahalara döndü. Antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Çocuklarımızın en büyük eksikliği fazla müsabaka yapamamaları. Bizde geleceğimizin istikbali çocuklarımız, minik yeteneklerimiz düzenlediğimiz futbol şenliği ile bir arada olmalarını sağlamak istedik. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenleyeceğimiz futbol şenliğinin bir şampiyonu, bir kazananı olmayacak. Sloganımız hepimiz şampiyonuz. Bu turnuvanın kazananı, katılımcı spor kulüplerimiz ve spor okullarımızın altyapıları olacak. Düzenleyeceğimiz minikler futbol şenliği çocuklarımızın erken yaşlarda resmi müsabaka deneyimi kazanmaları adına oldukça önemli. Bu yıl ilkini yapacağımız şenliğimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz. Futbol şenliğine katılan tüm takımlarımız yöneticilerini tebrik ediyor, minik kardeşlerimize başarılar diliyorum. Yozgat halkını ve tüm sporseverleri de 21 Ağustos Cumartesi günü Yozgat dış sahada saat 10.30’da başlayacak olan futbol şenliğimize davet ediyorum’’ dedi.