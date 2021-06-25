Hep birlikte hazırlanıyorlar

Yozgat, Sorgun, Yerköy ve Sarıkaya ilçelerinde Gençlik ve Spor Müdürlükleri bünyelerinde açılan tekvando kursuna devam eden ve Türkiye Şampiyonasına hazırlanan tekvandocular Yozgat’ta bir araya geldi. Çok Amaçlı Spor Salon’unda il Merkezi, Sorgun, Yerköy ve Sarıkaya ilçelerinden gelen genç, yıldız ve minik kategorilerindeki tekvandocular antrenörler eşliğinde toplu halde antrenman yaptıktan sonra kendi aralarında da mini tekvando turnuvası düzenlediler. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Tekvando Türkiye Şampiyonasının provasını yapan tekvandocular gösterdikleri performans ile Türkiye Şampiyonası öncesinde de umut verdiler.