Hep beraber hedefe ulaşacağız

Fidan, takım olma mücadelesi ile geçen sezonun sonrasında yönetimi, camiası, taraftarları ve medyasıyla bir olup hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşamak istediklerini, bunun için de çok çalışıp, herkesin görev ve sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştığını, gayret ettiğini söyledi.

Her yönü ile iyi bir kadro oluşturduklarını, futbolcuların kısa sürede birbirleriyle kaynaşıp, oyun sitillerini ortaya koymaya başladıklarını kaydeden Fidan, Yozgat’ta sürdürdükleri ilk dönem çalışmalarında hem yönetimin hem de taraftarların sıcak ilgisiyle daha farklı bir motiveyle çalıştıklarının altını çizdi. Fidan, ‘Yozgatspor camiasını, Yozgat şehrinin tek istediği daha önce mücadele ettiği üst liglerde yeniden yer almak. Burada iki sezon üst üste futbol oynadım, çok iyi bir potansiyele sahip. Bunu günün koşullarına göre güncelleyip, daha iyi şeylerin yapılabilmesi için lokomotif konumundaki Yozgatspor’un şampiyonlukları ardı ardına yaşaması gerekir. Biz bunun için buradayız. Bu sezondan başlayarak Yozgatspor’un üst liglere taşımak, taraftarları ve Yozgat halkına şampiyonluk sevinçlerini yaşatmak istiyoruz. Ekimizle birlikte bunun için çalışıyoruz. Futbolcularımız görev ve sorumluluklarının bilinci içerisinde antrenmanlarını sürdürüyorlar’ diye konuştu.