Hentbolun şampiyonları belli oldu

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda erkeklerde İstiklal Anadolu Lisesi ile Serpil Akdağ Anadolu Lisesi final müsabakasında karşı karşıya geldiler. İki güçlü takım arasında oynanan final müsabakasında İstiklal Anadolu Lisesi rakibini yenerek il birincisi oldu ve Yozgat’ı Türkiye Şampiyonası birinci kademe grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı. Kızlarda ise Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi ile Serpil Akdağ Anadolu Lisesi finalde karşı karşıya geldi. Tüm rakiplerini geride bırakarak finale kadar gelen iki takım şampiyon olabilmek için sahada kıyasıya mücadele ettiler. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabaka sonunda gülen taraf Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi takımı oldu. Şampiyonluk turu atan Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi kadın hentbol takımı Grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek.