Hentbolspor’da ilk maç heyecanı

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ismi ile bu sene ilk defa ligde mücadele edecek olan Yozgat temsilcisi hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı Antrenörü Ozan Salep, bugün ligdeki ilk müsabakalarını Gaziantep Hentbolspor ile oynayacaklarını söyledi. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 14.00’da başlayacak olan müsabakaya tüm Yozgat halkını davet eden Salep, ‘’Bu sezon Yozgat Belediyesi bünyesinde lige başlayacağız. İlk müsabakamızı da bugün Gaziantep Hentbolspor ile oynayacağız. Hedefimiz Birinci Lige yükselmek. Bunun için de ilk müsabakamızı kazanarak lige hem galibiyet ile hem de moralli başlamak istiyoruz’’ dedi.