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Hentbolspor’da Covit19 şoku

Hentbol Erkekler Birinci Ligi D Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, Mersin İdmanyur ile oynadığı müsabaka öncesinde Covit19 şoku yaşadı.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:28
Hentbolspor’da Covit19 şoku

 Dün Mersin’de Mersin İdmanyurdu takımı ile karşı karşıya gelen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor güçlü rakibi karşısına iki oyuncusundan yoksun bir şekilde çıktı. Müsabaka öncesinde yapılan Covit19 testi sonrasında kaleci Mithat Berat Avcı ve sağ kanat oyuncusu Alperen Düzcan’ın Covit19 oldukları tespit edildi. İki başarılı oyuncu karantinaya alınırken, Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ise Mersin İdmanyurdu ile oynadığı müsabakaya bu iki oyuncusundan yoksun çıktı. 

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