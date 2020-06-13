HENTBOLDE VARIZ!

KORONA Virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ara verilen hentbol ligleri ile ilgili federasyon tarafından başlatılan toplantılar devam ediyor. Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi, Yozgat Bozokspor Hentbol takımı Başkanı Cenker Doğan, hentbol liglerinin ileriye dönük nasıl şekilleneceği, Yozgat temsilcilerinin bu süreç içerisinde ne yapacakları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Cenker Doğan, liglerin mevcut haliyle tescilinin yapılıp, şampiyon ve küme düşen takımın olmadığını hatırlatarak, ‘’Uluslararası Hentbol Federasyonu henüz bir karar vermediği için biz de yol haritamızı netleştiremedik. Şuan tüm dünyada hentbol faaliyetleri durmuş ve belirsizlik var. Önümüzdeki süreçte bu belirsizlik ortadan kalkacaktır, biz de yol haritamızı buna göre belirleyeceğiz’’ dedi.

ALTERNATİFLER VAR

Cenker Doğan, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından yürütülen çalışmaların netleşmesinin ardından hazırlıksız yakalanmamak için kendilerinin de bir program yürüttüklerini, alternatifler belirlediklerini kaydetti. Doğan, geçen yıl alınan kararlar doğrultusunda, liglerin son durumunun taslağının çıkartıldığını bildirdi. Doğan, ‘’Tüm kulüplerden katılım başvurusunda bulunmalarını istedik. Teknik heyetimiz bu başvurular doğrultusunda bir çalışma yapacak. Ligler için yeterli başvuru olması halinde mevcut statü doğrultusunda ligler oynatılacak. Yeterli başvuru olmaması halinde ise karma lig uygulamasını devreye sokacağız. Süper ve Birinci lig takımları üst karma liginde, ikinci ve bölgesel lig ise alt karma liginde mücadele verecek. Bu yönde de kararlar alınacak’’ diye konuştu.

TAKIMLARIMIZ HAZIR

Yozgat Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, önceki sezon şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan erkek hentbol takımının sezon içi faaliyetlerini dondurduğunu belirterek, önümüzdeki sezon lig mücadelesini sürdüreceklerini kaydetti. Doğan, ‘’Liglerin yol haritası belli olduğunda erkek hentbol takımız ile birlikte bayan hentbol takımımız üst kategoride mücadele verecektir. Karma lig yerine normal lig oynanması halinde erkek takımımız Süper Lig’de Bayan takımımız da Birinci Lig’de yer alacaktır’’ ifadelerini kullandı.