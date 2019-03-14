HENTBOL’DE ŞENLiK ZAMANI

Doğan, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda Federasyon Başakanı Hakan Bektaş ile düzenlediği basın toplantısında Güneysuspor ile oynayacakları müsabakanın önemine değinirken tüm taraftarları da bu müsabakaya davet etti. Sezon başında belirledikleri şampiyonluk hedefine bu sene ulaşacaklarına inandıklarını dile getiren Doğan, ‘’Şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerimizden biri olan Güneysuspor ile bu hafta karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakayı almamız durumunda şampiyonluk turunu atacağız. Ben tüm Yozgatlıları, tüm taraftarlarımızı, tüm Yozgatsporluları Cumartesi günü saat 13.00 Rıza Kayaalp Spor Salon’undaki şampiyonluk şölenine davet ediyorum. Bu bizim için birliktelik maçı. Her şeyden önce inanmışlığın bir göstergesi olacak. İnşallah hedefimiz bu işi başardıktan sonra da Süper Ligde de kalıcı olmak’’ dedi.

KURUMSAL YAPIYA KAVUŞTURACAĞIZ

İşin aslının Süper Lige çıkmak olmadığını orada kalıcı olmak istediklerinin altını çizen doğan, ‘’Biz bu seneyi yapılanma için hazırladık. Altyapılarımızda çok ciddi potansiyeller var. Şuanda 193 çocuğumuz çalışıyor. Amacımız alt yapılardaki bu çocuklarımızı Hentbola kazandırmak. Bu sene altyapıdan gelen 3 tane sporcumuzu A takımın lig maçlarında oynattık. Şuanda liglerin en genç oyuncuları bu çocuklarımız. Bu sene oluşturduğumuz takım Süper Ligde mücadele edecek olan takımımızın yüzde 80 iskeleti. Çünkü başarı devamlılık ile gelir. Bu sene 15 kişi gönderdik, yerine 15 kişi gelsin ile olmuyor bu işler. Takıma gönüldaşlık olarak bağlandığında takıma büyük katkılar oluyor. Bunun en iyi örneği yabancı arkadaşlarımızda gördük. Emre ile gördük, Burak ile gördük. Diğer oyuncularımız ile de gördük bu benimsemeyi. Önümüzdeki senenin planlarına şimdiden başladık. Kalıcı olmak istiyoruz ve Bozokspor’u kuramsal bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Altyapısıyla, üst yapısıyla, başarılarıyla konuşulan, spora kazandırdıkları ile dikkat çeken bir kulüp olmak istiyoruz. Bizim bu sene hedefimiz şampiyonluktu. Bunun Yozgat’ta yapılabileceğine inanıyorduk. Tesisleşme ile ilgili bu sene bir proje hazırladık. Bunu da bakanımız Bekir Bozdağ’a ilettik. Milletvekillerimize ilettik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ilettik. Sağ olsunlar onlarda ilgiyle karşıladılar. Şuanda spor bakanının önünde altyapı projemiz’’ dedi.

Yozgat ASKF Başkanı Hakan Bektaş ise, bu sene Yozgat’ı liglerde temsil eden takımların büyük bir başarıya imza attığının altını çizdi. Yozgat Bozokspor ile Yozgatspor’un kendi liglerinde lider olduğunu hatırlatan Bektaş, ‘’Voleybolda Sorgun takımımız Efeler Ligi’ni hedefliyor bunun için Play-Off oynayacak. Hentbol bayanlarda Aile ve Sosyal Politikalar takımımız Birinci Lige yükselmek için Play-Off müsabakalarına katılmayı garantiledi. Bu sene Yozgat sporda başarılı bir dönem geçiriyor. Bene bütün takımlarımızın hedefine ulaşacağına inanıyorum ve hepsine başarılar diliyorum’’ diye konuştu.

