Hentbolde maç günü değişikliği

Yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanması gereken Yozgat Bozokspor, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği müsabakası Tekvando grup müsabakaları nedeniyle Pazar günü aynı salonda saat 17.00’da başlaması kararlaştırıldı. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat Bozokspor, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği arasında oynanacak olan müsabakanın gün ve saatini kulüp yöneticileri ve federasyon nezdinde yaptıkları görüşmeler neticesinde değiştirdiklerini duyurdu. Yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda tekvando grup müsabakalarının oynanacağı hatırlatan Güneşer, bu müsabakalar ile Yozgat Bozokspor’un oynayacağı lig müsabakasının gün ve saatlerinin çakıştığını bu nedenle de Yozgat Bozokspor’un İstanbul takımı ile oynayacağı müsabakayı Pazar günü saat 17.00’a federasyon ile yapılan görüşmeler sonucunda alındığını sözlerine ekledi.