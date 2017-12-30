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Hentbolda son viraj

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, ligin ilk yarının son haftasında Ankara Hentbol İhtisas takımı ile karşı karşıya gelecek.

Hentbolda son viraj

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, ligin ilk yarının son haftasında Ankara Hentbol İhtisas takımı ile karşı karşıya gelecek.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Hentbolda son viraj

Yarın Saat 13.00’da Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Ankara Hentbol İhtisas takımı ile karşılaşacak olan Yozgat Bozokspor de tek düşünce galibiyet. Yozgat Bozokspor antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oyuncakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Hafta başından buyana tam kadro bu müsabakaya hazırlandıklarını dile getiren genç Antrenör, ‘’Takımımız da eksik yada cezalı oyuncumuz bulunmuyor. Ligin son haftasında kendi saha ve seyircimiz karşısında Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynayacağımız müsabakayı kazanmanın hesaplarını yapıyoruz. Devre arasına galibiyet ile girip moral depolamak istiyoruz. Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynayacağımız müsabaka sonrasında oyuncularımıza izin vereceğiz ve yönetim kurulumuz ile bir toplantı yapacağız. Yaklaşık 10 gün oyuncularımız izin kullanacak. Biz de yönetim kurulumuz ile yapacağımız toplantıda eksik bölgelerimize gerçekleştireceğimiz transferler ve devre arası kamp çalışmalarımız ile ligin ikinci yarısında izleyeceğimiz yol haritasını oluşturacağız’’ dedi. 

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