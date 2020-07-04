Hentbolda son başvuru 17 Temmuz

Türkiye Hentbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Federasyon yönetim kurulu kararı ile 2020-2021 sezonu erkekler ve kadınlar Süper Lig, 1. Lig ve 2. Liglere katılım sürecinin başladığı bildirildi. Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul ve Yönetim kurulunun yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda 2020-2021 sezonu için erkekler ve kadınlar Süper Lig, 1. Lig ve 2. Liglerde planlamalar yapıldığı kaydedildi. Buna göre 2020-2021 sezonunda, Erkekler ve Kadınlar Süper Liglerin 12’şer takımlı, Erkekler 1. Ligin 17 takımlı, Kadınlar 1. Ligin ise 16 takımdan oluştuğu dile getirildi. Kulüplerin 2020-2021 sezonu için katılım başvurularının 17 Temmuz 2020 Cuma günü sona ereceği, Birinci Ligde mücadele edecek olan takımların ise lige katılmaları için 5 bin lira katılım bedelini önemeleri gerektiği belirtildi.