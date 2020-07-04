Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115748
ALTIN
391.869
DOLAR
6.8651
STERLİN
8.5682
EURO
7.7192

Hentbolda son başvuru 17 Temmuz

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımının da mücadele edeceği Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde son müracaat tarihi 17 Temmuz olarak belirlendi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 01:50
Hentbolda son başvuru 17 Temmuz

Türkiye Hentbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Federasyon yönetim kurulu kararı ile 2020-2021 sezonu erkekler ve kadınlar Süper Lig, 1. Lig ve 2. Liglere katılım sürecinin başladığı bildirildi. Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul ve Yönetim kurulunun yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda 2020-2021 sezonu için erkekler ve kadınlar Süper Lig, 1. Lig ve 2. Liglerde planlamalar yapıldığı kaydedildi. Buna göre 2020-2021 sezonunda, Erkekler ve Kadınlar Süper Liglerin 12’şer takımlı, Erkekler 1. Ligin 17 takımlı, Kadınlar 1. Ligin ise 16 takımdan oluştuğu dile getirildi. Kulüplerin 2020-2021 sezonu için katılım başvurularının 17 Temmuz 2020 Cuma günü sona ereceği, Birinci Ligde mücadele edecek olan takımların ise lige katılmaları için 5 bin lira katılım bedelini önemeleri gerektiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Hentbolda Son Başvuru 17 Temmuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YENiDEN REFAH’TAN DESTEK
YENiDEN REFAH’TAN DESTEK
Başarılı kaleci 16 yaşına bastı
Başarılı kaleci 16 yaşına bastı
Özbayspor’dan ziyaret
Özbayspor’dan ziyaret
Futbolda yeni dönem
Futbolda yeni dönem
Yazıcı incelemelerde bulundu
Yazıcı incelemelerde bulundu
Amatör Lig’de karar onaylandı
Amatör Lig’de karar onaylandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim