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HENTBOLDA SKANDAL KARAR

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının ligin ilk yarısının son haftasında Aksaray Belediyespor ile oynadığı müsabaka için Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) skandal bir kararın altına imza attı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 00:52
HENTBOLDA SKANDAL KARAR

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının müsabakanın son saniyesinde 7 metre atışı sonucunda bulduğu gol ile müsabaka 27-27 berabere tamamlanmıştı. MHK müsabakanın görüntülerini izledikten sonra kural hatası gerekçesi ile Yozgat temsilcisinin son saniyede bulduğu golü iptal ederek müsabakayı Aksaray Belediyespor’un kazandığını duyurdu ve Yozgat temsilcisinin bir puanını sildi. MHK’nin 40 gün sonra kararını açıklaması ve müsabakada hiçbir kural hatasının bulunmadığını ileri süren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca karara itiraz edeceklerini duyurdu. 
HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ
4 Aralık 2021 tarihinde oynanan Aksaray Belediyespor Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı maçında hakemlerin ve gözlemcilerin verdiği kararın kural hatası olduğu belirten MHK  maçın görüntülerini inceledi, ve golü iptal etti. THF yönetimi müsabakayı Aksaray Belediyespor lehine tescil etti. THF yönetiminin bu kararına itiraz eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, masa başında karar vermenin kolay olduğunu haklarını asla yedirmeyeceklerini söyledi. Kararın skandal niteliğinde olduğunu ileri süren Atmaca, neden bu kadar süre beklendiğin, masa başında karar vermenin kolay olduğunu ilgili mercilere itirazlarını yapacaklarını belirtti. 
Sosyal Medya üzerinden Hentbol Haberleri yapan Tarık Girgin ise kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maçla ilgili verilen kararda MHK görüşünü yazıldı. ‘’Maçın görüntülerini izledik ve hakemler ve gözlemcinin görüşünü aldık. Maçın son 3 saniyesinde serbest atış kullanacak olan Aksaray Belediyespor oyuncusunun müsabaka bittiğini zannederek topa tekme atmasının sportmenlik dışı olarak değerlendirilmesi ve cezalandırılmasının uygun olduğu,  rakibe verilen 7 metre atış kararının kural hatası olduğu görüşüne varılmıştır. Sonuçta Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kulübünün son 7 metre golünün iptal edilmesine ve maçın kalan son 3 saniyesinde topun Aksaray Belediyespor takımında olması nedeniyle sonucun değişmeyeceği görüşüne varılmıştır. Maçın 27-26 Aksaray Belediyespor lehine tescil edilmesi ve kararın ilgili kulüplere bildirilmesine karar verilmiştir.’’

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