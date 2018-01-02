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Hentbolda perde kapandı

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde ilk yarı, iki maç dışında tamamlandı.

Hentbolda perde kapandı

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde ilk yarı, iki maç dışında tamamlandı.

02 Ocak 2018 Salı 07:00
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Hentbolda perde kapandı

Ligin ilk yarısında iki maçı eksik bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ilk maçını 17 Ocak tarihinde İzmir Büyükşehir takımı ile deplasmanda oynayacak. Sakarya temsilcisi, ikinci maçını ise Karşıyaka Belediyespor ile oynayacak. Hafta sonunda oynanan karşılaşmalarda Yozgat Bozokspor, konuk ettiği Ankara Hentbol İhtisas takımını 33-29 yendi. Tokat Gençlik, konuk ettiği Selçuklu Belediyesi takımına 33-30’luk skorla yenildi. Köyceğiz, Marmara Üniversitesi ile 28-28 berabere kaldı. Gümüşhane, Ahi Evran’ı 28-26, Karşıyaka, İstanbul Üniversitesi’ni 30-27 yendi. 

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