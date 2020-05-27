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Hentbolda ligler tescillendi

Süper Lig’e terfi edip, müsabakalara katılamayan Yozgat Bozokspor ile ikinci ligde mücadele verip, grup ikinciliği ile sezonu kapatan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Bayan Hentbol takımının durumu önümüzdeki ay belli olacak.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 01:04
Hentbolda ligler tescillendi

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor kız hentbol takımının da mücadele ettiği Hentbol ligleri tescillendi. Korona Virüs tedbirleri kapsamında Hentbolda devam eden ligler Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde ertelenmişti. Halen Korona Virüs tehdidinin devam etmesi nedeniyle Türkiye Hentbol Federasyonu yönetim kurulu aldığı karar ile bu sene ligleri mevcut hali ile teşci ettiğini duyurdu. Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Milli Takımlar Koordinatörü Cenker Doğan, daha önce korona virüs tedbirleri kapsamında erteledikleri ligleri mevut hali ile tescillediklerini söyledi. Bu sene liglerden düşme olayının olmayacağını dile getiren Doğan, ‘’Bir üst lige terfi edecek ve Avrupa kupalarında mücadele edecek olan takımlar ile alakalı olarak Haziran ayı içerisinde yönetim kurulu toplantısı yapmayı planlıyoruz. Şuanda liglerimiz tescillendi, ancak bir üst lige çıkacak olan takımlar ile alakalı olarak bir karar alınmadı. Spor Bakanlığı’nın spor ile alakalı olarak bazı kararlar alacağı ve bir yol haritası çizeceğini Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bizde toplantımızı Spor Bakanlığının yol haritasını belirlemesinin ardından yapmayı ve ona göre kararlar almayı amaçlıyoruz’’ dedi. 
TAKIMLARIMIZIN DURUMU
Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Milli Takımlar Koordinatörü Cenker Doğan, Haziran ayı içerisinde toplanacak olan yönetim kurulu toplantısında, başkanlığını yürüttüğü Yozgat Bozokspor ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor kız hentbol takımının durumunu da gündeme taşıyacağını ifade etti. Doğan, yeni sezonda Yozgat Bozokspor olarak yeniden ligde mücadele etmek istediklerinin altını çizdi. Doğan, ‘’Bu nedenle hem takımımın durumu hakkında görüş alış verişinde bulunacağım hem de normal sezonu ikinci ligde ikinci sırada tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor kız hentbol takımının bir üst lige çıkıp çıkmayacağı konusunda istişarede bulunacağım’’ diye konuştu. 

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Hentbolda Ligler Tescillendi
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