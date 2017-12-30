Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472

Hentbolda ilk yarı perdesi kapanıyor

HENTBOL Erkekler 1’inci Ligi’nde bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Hentbolda ilk yarı perdesi kapanıyor

HENTBOL Erkekler 1’inci Ligi’nde bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
10 Okunma
Hentbolda ilk yarı perdesi kapanıyor

Haftanın ilk maçında Karşıyaka Belediyesi, İstanbul Üniversitesi’ni 30-27 yendi. Dün akşam Gümüşhane Belediyesi-Ahi Evran Üniversitesi ile karşılaştı. . Bugün saat 11.30’da Köyceğiz Belediyesi, Marmara Üniversitesi’ni konuk edecek. Yarın saat 13.00’da Yozgat Bozokspor-Ankara Hentbol İhtisas, Tokat Gençlikspor-Selçuklu Belediyesi maçları oynanacak. İzmir Büyükşehir ile Sakarya Büyükşehir takımları ise 17 Ocak 2018 tarihinde karşılaşacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
FiNALLERE HAZIRLANIYORLAR
FiNALLERE HAZIRLANIYORLAR
Amatörde ilk perde heyecanı bitiyor
Amatörde ilk perde heyecanı bitiyor
Güreşler bugün sonuçlanıyor
Güreşler bugün sonuçlanıyor
Hentbolda son viraj
Hentbolda son viraj
DURMAK YOK!
DURMAK YOK!
Çamlıkspor umutlu
Çamlıkspor umutlu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim