Hentbolda ilk yarı perdesi kapanıyor

Haftanın ilk maçında Karşıyaka Belediyesi, İstanbul Üniversitesi’ni 30-27 yendi. Dün akşam Gümüşhane Belediyesi-Ahi Evran Üniversitesi ile karşılaştı. . Bugün saat 11.30’da Köyceğiz Belediyesi, Marmara Üniversitesi’ni konuk edecek. Yarın saat 13.00’da Yozgat Bozokspor-Ankara Hentbol İhtisas, Tokat Gençlikspor-Selçuklu Belediyesi maçları oynanacak. İzmir Büyükşehir ile Sakarya Büyükşehir takımları ise 17 Ocak 2018 tarihinde karşılaşacak.